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- Maternity Fashion: ಗರ್ಭಿಣಿಯರೇ ಸೀರೆ ಉಡೋಕೆ ಕಷ್ಟವೇ? ಸಮಂತಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿರಿ!
Maternity Fashion: ಗರ್ಭಿಣಿಯರೇ ಸೀರೆ ಉಡೋಕೆ ಕಷ್ಟವೇ? ಸಮಂತಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿರಿ!
Maternity Fashion: ನೀವು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೀರೆ ಉಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸೀರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ.
ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುಂದರವಾದ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ನಟಿ, ಪತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಿನವಿಡೀ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ
ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಹಸಿರು ಬಾರ್ಡರ್ಗಳು ಸೀರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆತ್ತನೆ ಇರುವ ಚೋಕರ್ ನೆಕ್ಪೀಸ್ ಧರಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಹಳದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೀರೆ
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಎಂಬೆಲಿಶ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಿರುವ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ಸುಂದರ ಹಳದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೀರೆ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಮರಾಠಿ ಶೈಲಿಯ ಜರಿ ಸೀರೆ
ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿರಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸಮಂತಾ ಅವರಂತೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮರಾಠಿ ಶೈಲಿಯ ಜರಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ.
ಆರ್ಗನ್ಜಾ ಸೀರೆ
ನಿಂಬೆ-ಮಾವಿನ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಆರ್ಗನ್ಜಾ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂದಿಗೂ ಫೇಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೀರೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.
ಸೀ-ಥ್ರೂ ಬಿಳಿ ಸೀರೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಳಿಯೂ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ, ಸುಂದರವಾದ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ, ಸೀ-ಥ್ರೂ ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಫಿಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸೀರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ? ಇವುಗಳು ತಾಯಿಯಾಗಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಹಗುರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ.
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