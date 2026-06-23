ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ 'ಒನ್8' ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ನೀಕರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹9,230 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶೂಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದ ತಾರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ 'ಒನ್8' (One8) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 21 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ One8 ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಡೀಪ್ ರೆಡ್ ಸ್ನೀಕರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಬೆಲೆ ನಿಖರವಾಗಿ 9,230 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದು ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ರನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ದೆಹಲಿಯ ಯಶೋಭೂಮಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ One8 ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು One8 ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಸೀರೀಸ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. "ಸೀಮ್ XVIII ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್" ಎಂಬ ಲೀಡ್ ಶೂನ ಬೆಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು.

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ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ರನ್​ಗಳು

ಈ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. 9,230 ರನ್‌ಗಳು 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಮೊದಲು ಗಳಿಸಿದ ರನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೆಲೆ ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ರನ್​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಇದೇ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಆಳವಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹೊಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಂದಿರುವ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ಅನ್ನು ರೋಮ್​ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ "XVIII" ಎಂದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರಣ್ ಔಜ್ಲಾ, ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ

ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ರ‍್ಯಾಪರ್ ಕರಣ್ ಔಜ್ಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು - ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಯುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

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ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು

ಈ ಶೂಸ್​ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅದರ ವಿತರಣಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ-ಬುಕಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು One8 ಶೂಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. 9,230 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜೋಡಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಅಂದಾಜು ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ 138 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರೆಗೆ, ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.