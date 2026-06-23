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- 21 ಸಾವಿರ ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಒರಾಕಲ್! ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ 12 ಸಾವಿರ ವಜಾ- ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಡಿತ
21 ಸಾವಿರ ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಒರಾಕಲ್! ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ 12 ಸಾವಿರ ವಜಾ- ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಡಿತ
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒರಾಕಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 21,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲೇ 12,000 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತದ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಹೋದವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೇ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಹಲವು ಕಂಪೆನಿಗಳಿಂದ ವಜಾ
ಗೂಗಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದಾಗಲೇ ಹಲವು ಕಂಪೆನಿಗಳು ಟೆಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಒರಾಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒರಾಕಲ್ ಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 21 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒರಾಕಲ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಇವೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಒರಾಕಲ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು- ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಧಿಕ
ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷ್ಯ ಎಂದರೆ, ಇವರ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒರಾಕಲ್ ಕಂಪೆನಿಯು ಒಟ್ಟು 12 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು" ಎಂದು ಒರಾಕಲ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕ ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
1.41 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೇ 31 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕಂಪೆನಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಲಕ್ಷ 41 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ 1 ಲಕ್ಷದ 62 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಂದು ಒರಾಕಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಡಿತಗಳು ಪುನರ್ರಚನೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $1.8 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಓಪನ್ ಎಐ
ಓಪನ್ ಎಐನಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ AI ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುಬಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಒರಾಕಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಡಿತದ ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್
2022 ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸೆರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆ $28 ಬಿಲಿಯನ್ ಸ್ವಾಧೀನವು ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸೆರ್ನರ್ನ ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ-ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತರಾಗಿದ್ದರು.