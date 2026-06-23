- Home
- Entertainment
- Samantha House: ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸಮಂತಾರ ಅರಮನೆಯಂತಹ ಮನೆ: ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ!
Samantha House: ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸಮಂತಾರ ಅರಮನೆಯಂತಹ ಮನೆ: ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ!
Samantha House: ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಅವರ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರಿಂದ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ.
ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಸದ್ಯ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದು 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಆಕ್ಷನ್-ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಬಿ.ವಿ. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ, ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಡುವ್ವುರು ಅವರು ಟ್ರಾಲಾಲಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರಿಂದ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭವ್ಯವಾದ ಮನೆ
ಬನ್ನಿ, ಇಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸುಂದರ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. 'ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಈ ನಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭವ್ಯವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಗಮ
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಮನೆಯು ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಬೋಹೀಮಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ರಗಡ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫಂಕಿ ಪಿಲೋ ಕವರ್ಗಳವರೆಗೆ, ಅವರ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯ
ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೊಸತನ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಣ್ಣಗಳ ಸಮತೋಲನ
ಸಮಂತಾ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಗಳವರೆಗೆ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸೋಫಾ
ಅವರ ಎರಡು ಮುದ್ದಿನ ಶ್ವಾನಗಳು ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳಿರುವ ಈ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಕರ್
ಸಮಂತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.
ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವ
ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಮರದ ಟೇಬಲ್ಗಳು, ಹೂದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳವರೆಗೆ, ಅವರ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.