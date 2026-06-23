ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಬುದು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪಾತ್ರದ ಜೀವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಂತಾ ಅಂದು ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ 'ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್' ಈಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಅಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸುಕುಮಾರ್!
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೇ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಅಥವಾ ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರ ಸಾಕು. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ (Sukumar) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Ruth Prabhu) ನಡುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಸುಕುಮಾರ್ ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಮಂತಾ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದರು ಸುಕುಮಾರ್!
2018ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ 'ಚಿಟ್ಟಿಬಾಬು' ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ಸೋ, ಸಮಂತಾ ಅವರ 'ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಪಾತ್ರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರಿಯ. ಆದರೆ, ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಂತಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಕುಮಾರ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸುಕುಮಾರ್, "ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗದೆ ನಟರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ನನಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ನಾನು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಬೆಡಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಂತಾ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಹೈ-ಫೈ ಹುಡುಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಎಮ್ಮೆ ಮೇಯಿಸುವ 'ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಥೆಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅರಿತ ತಂಡ ಸಮಂತಾ ಹೆಸರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ, ಸುಕುಮಾರ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಂತಾ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟರು.
"ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಆಯ್ತು!"
ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸುಕುಮಾರ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕಾದಿತ್ತು. ಸಮಂತಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಳು. ಅವರ ಹಾವಭಾವ, ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನಲ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಟನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸುಕುಮಾರ್, "ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. 'ನನ್ನನ್ನು ಮೊದಲೇ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ?' ಎಂದು ಸಮಂತಾ ತನ್ನ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ ಹಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು" ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸು:
'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿನ 'ರಂಗಮ್ಮತ್ತ' ಹಾಡಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿತ್ತು. ಸಮಂತಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದುಹೋಯಿತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಬುದು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪಾತ್ರದ ಜೀವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಂತಾ ಅಂದು ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಈ 'ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್' ಈಗ ಸಮಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.