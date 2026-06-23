Eetha ಬಯೋಪಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಠಾಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

'ಈಥಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, ಖ್ಯಾತ ಲಾವಣಿ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಠಾಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಟೇಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬಯೋಪಿಕ್ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 28ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

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'ಈಥಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್

'ಈಥಾ' ಬಯೋಪಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಅಫಿಶಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿದ್ದ ತಮಾಷಾ ಮತ್ತು ಲಾವಣಿ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಠಾಬಾಯಿ ಭಾವು ಮಾಂಗ್ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೌವಾರಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

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ಅವರ ಲುಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜವೈಭವದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಟೇಕರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನೇಶ್ ವಿಜನ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಈಥಾ' ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಜಯ್-ಅತುಲ್ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಛಾವಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿನೇಶ್ ವಿಜನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಟೇಕರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ ಸಹೋದರ, ನಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪಟ್ಟಿರುವ 'ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ' ಮತ್ತು 'ಬದಲಾವಣೆ'ಯನ್ನು ಅವರು ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲೀಕ್ ಆದ ಟೀಸರ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಈಗಾಗಲೇ 'ಈಥಾ' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಜೂನ್ 19 ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆದ 'ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ 'ಈಥಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಹೋದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಲೀಕ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ, ಟೀಸರ್‌ನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಕಿರುಚಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.

ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ವಿವರ

ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೀಶನ್ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಈಥಾ' ಚಿತ್ರವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆ, ತಮಾಷಾ ಮತ್ತು ಲಾವಣಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಠಾಬಾಯಿ ಭಾವು ಮಾಂಗ್ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನೌನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್, ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್‌ಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, 'ಈಥಾ' 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಯೋಪಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.