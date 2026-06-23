Alia Bhatt ‘ಆಲ್ಫಾ’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಲು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ‘My Wife’s An Alpha’ ಎಂದು ಬರೆದ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಪತ್ನಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ YRF ಸ್ಪೈ-ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಲು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ 'ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಆಲ್ಫಾ' ಎಂದು ಬರೆದ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 'ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೋಲ್ಸ್'ಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಲವ್ಡ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.

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ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತೋರಿಸೋ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಣಬೀರ್, ಪತ್ನಿ ಆಲಿಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ‘my wife’s an alpha’ (ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಆಲ್ಫಾ) ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು.

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ 'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಣಬೀರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಗೆಸ್ಚರ್

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ಹೌದು, ರಣಬೀರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಈ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಹೀಗೆ 'ಕಪಲ್ ಗೋಲ್ಸ್' ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಣಬೀರ್ ಅವರ 'ಅನಿಮಲ್' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಕೂಡ 'ಅನಿಮಲ್' ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 'ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಕಾಠಿಯಾವಾಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಣಬೀರ್, ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಫೇಮಸ್ 'ಗಂಗೂಬಾಯಿ ನಮಸ್ತೆ' ಪೋಸ್ ನೀಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇವರಿಬ್ಬರ ಲವ್ ಲೈಫ್

ಈ ಜೋಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಹಾ ಕಪೂರ್ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತು.

'ಆಲ್ಫಾ' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ

YRF ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಸ್ಪೈ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಶರ್ವರಿ ವಾಘ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 3, 2026 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.