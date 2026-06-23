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- Raj Nidimoru: 'ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ': ಪತ್ನಿ ಸಮಂತಾಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದೇಕೆ ರಾಜ್!
Raj Nidimoru: 'ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ': ಪತ್ನಿ ಸಮಂತಾಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದೇಕೆ ರಾಜ್!
Maa Inti Bangaram ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಪತ್ನಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಮೊದಲ ಟೇಕ್ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ
ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಜೊತೆ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನಟಿ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ವಿ. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಹೊಸ ಅವತಾರವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಖತ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ ಮಾತು
ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಮಂತಾ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು, ಇದೀಗ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ 'ಸ್ವತಃ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನಟಿ' ಎಂದು ಕರೆದ ರಾಜ್, 'ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅದ್ಭುತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಮಂತಾ ಸದಾ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಹಸಿದಿರುವ, ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಟಿ. ನಾನು ಆಕೆಯ ಆರಂಭದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ
'ಆಕೆ ಮೊದಲ ಟೇಕ್ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಟೇಕ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಆಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಗಾಗ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ, ಒಬ್ಬ ನಟನನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವುದು ಅವರ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಸಖತ್ ಸಿಂಕ್ ಇದೆ'
ಒಬ್ಬ ನಟಿಯ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆಕೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಟೇಕ್ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು' ಎಂದರು. "ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಟನೆ ನೋಡಿದಾಗ, 'ನನ್ನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಟನೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾನೇ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ರಾಜ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, 'ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಇಟ್ಟರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ
ಪಿಂಕ್ವಿಲ್ಲಾದ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
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