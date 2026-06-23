Japan Caste System: ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆಯೇ? ಬಡವರು-ಶ್ರೀಮಂತರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸುವವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ? ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುವತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯಗಳೇನು?
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆಯೇ? ಬಡವರು-ಶ್ರೀಮಂತರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸುವವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ? ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ತೆಲುಗು ಯುವತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯಗಳೇನು? ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ-ಕಪ್ಪು ಎಂದು ಜನಾಂಗೀಯ ತಾರತಮ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಜಪಾನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ ಝಾನ್ಸಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು 'ಝಾನ್ಸಿ ಇನ್ ಜಪಾನ್' ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಪಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಫಾಲೋವರ್ ಒಬ್ಬರು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಝಾನ್ಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಝಾನ್ಸಿ, 'ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ಹುಚ್ಚು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ, ವಿನಯದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ, ಕಸ ಗುಡಿಸುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಡವ-ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿ
ಒಂದು ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯ. ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಶಿಸ್ತು, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಕಲಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಜಪಾನ್ ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.