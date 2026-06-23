ಜೂನ್ 21ರಂದು ನಡೆದ NEET ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಶೌಚಾಲಯದ ಫ್ಲಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ನಕಲು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿನ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಆತನನ್ನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ NEET ನ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮೊನ್ನೆ ಜೂನ್ 21ರಂದು ನಡೆಯಿತು. 22 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು NEET UG ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 14 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮರು-NEET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರಾಗುವ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಕಲಿ ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದಂಗು ಬಡಿಸಿದ ಘಟನೆ
ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ದಂಗು ಬಡಿಸಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ NEET ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 18 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಲೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. NEET ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈತ ತನ್ನ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಾಷ್ರೂಮ್ನ ಫ್ಲಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ. ವಾಷ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ನಕಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಚಂಪೇಟ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ದಿಬಾಟ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಗಂಗುಡದ ZPHS ನಲ್ಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿದರು.
ಅಚಂಪೇಟ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ (NEET ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ) ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವಂಚನೆ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಶೌಚಾಲಯದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದನು. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಶಾಲೆಯ ಹೊರ ಗೋಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದನು, ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಜಿಪ್-ಲಾಕ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಫ್ಲಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಿದನು.
ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ತಂಡಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫ್ಲಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಫೋನ್ ಆರಂಭಿಕ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು, ಅದು ಇಡೀ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೌಚಾಲಯವಾಗಿದ್ದು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದರು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೋಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದಾಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದನು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ವಂಚನೆ ಆರೋಪವಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವನು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧನವನ್ನು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆರೋಪಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು NTA ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಕರಣವು ಸಂಘಟಿತ ವಂಚನೆ, ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಅನ್ಯಾಯದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 2024 ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆರೋಪಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.