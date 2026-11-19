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- India Latest News Live: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ; 4 ದಿನಕ್ಕೂ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ, ಜಾಕ್ಪಾಟ್
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India Latest News Live: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ; 4 ದಿನಕ್ಕೂ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ, ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ನ ಮನಿಲಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಿದರಿ ಕಲೆಯ ಹೂದಾನಿಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ನ.16-17ರಂದು ನಡೆದ ಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕರಕುಶಲ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮೋದಿ ನೀಡಿದ ಬಿದರಿ ಕಲೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಕುಸುರಿ ಹೂದಾನಿಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂನೈ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
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ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲೋಹದ ಕಲೆಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್) ಮಾನ್ಯತೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸತು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಮಿಶ್ರಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
10:14 AM (IST) Nov 19
India Latest News Live 19 November 2026 ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ; 4 ದಿನಕ್ಕೂ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ, ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು 22 ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.Read Full Story
10:03 AM (IST) Nov 19
India Latest News Live 19 November 2026 IAF Officer Honeytrap - ಪಾಕ್ ಚೆಲುವೆಯ ಮೈಮಾಟದ ಪ್ರತಿ ಫೋಟೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ರಹಸ್ಯ ಸೋರಿಕೆ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೂಢಚಾರನ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮಿಲಿಟರಿ ರಹಸ್ಯ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಐಎಎಫ್ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಮನೋರತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗ್ನ ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.Read Full Story
09:45 AM (IST) Nov 19
India Latest News Live 19 November 2026 ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ; ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು?
ಪ್ಯೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ದರದಿಂದಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.Read Full Story
09:01 AM (IST) Nov 19
India Latest News Live 19 November 2026 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ - ಭೂಮಿಯಿಂದ 1 ಬೆಳಕಿನ ದಿನದ ದೂರ ತಲುಪಿದ ನಾಸಾದ ವೊಯೇಜರ್ 1
1977ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ನಾಸಾದ ವೊಯೇಜರ್ 1 ನೌಕೆ 2600 ಕೋಟಿ ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಸಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 55 ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ.Read Full Story
08:18 AM (IST) Nov 19
India Latest News Live 19 November 2026 ಆರ್ಥಿಕ ದುರಂತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ್ರೋಶ!
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದಿದ್ದು, ದೇಶವು ಆರ್ಥಿಕ ದುರಂತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.Read Full Story