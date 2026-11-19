GTA 6 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಿಥಿಲೇಶ್ ಪಟಂಕರ್ (ಮೈಥ್ಪ್ಯಾಟ್) ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂಲಕ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಾದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ: Grand Theft Auto (GTA) ಕ್ರೀಡೆಯ 6ನೇ ಆವೃತ್ತಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಂದಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಲಾಂಚ್ ಆದ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹಲ್ಚಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಹಲವರು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವ ವ್ಯೂವ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನೂ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದು, ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾರತದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಮ್ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಮಿಥಿಲೇಶ್ ಪಟಂಕರ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಮೈಥ್ಪ್ಯಾಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇವರೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಲು ಕಾರಣ, ಅವರ ಮೊದಲ GTA 6 ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಕೇವಲ 10 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 1.2 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೊದಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಿಥಿಲೇಶ್ ಅವರು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಬಾಲ್ಮೋಹನ್ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಲಂಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಮಿಥಿಲೇಶ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ವೆಬ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ (AERB) ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪಡೆದರು. ಅವರು, ಜುಲೈ 2018 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು PUBG ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ V (GTA V) ಆಧಾರಿತ ವಿಶೇಷ ಗೇಮ್ಪ್ಲೇ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು, ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಸಂವಹನಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿಯಲ್ಲದ ಇತರ ಗೇಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೊಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಮಿಥ್ಪ್ಯಾಟ್ನ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚಂದಾದಾರರು ಮತ್ತು ಶತಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ "ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ" ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವವು ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥಿಪತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಮಿಥಿಲೇಶ್ ಪಟ್ನಾಕರ್ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಗಾತಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ಲಾವೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಷಯ ರಚನೆಕಾರರೂ ಹೌದು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ, ಮಿಥಿಲೇಶ್ ಪಟ್ನಾಕರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವತ್ತ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದರು.