ಸರ್ಕಾರವು ವಾಹನಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (PUC) ಮಾನ್ಯತೆಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. BS-VI ವಾಹನಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾನ್ಯತಾ ಅವಧಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ವಾಹನದ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.19): ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ (RC) ಮತ್ತು ವಿಮೆ (Insurance) ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 'ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ' (PUC Certificate) ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಪಿಯುಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾನ್ಯತೆಯ (Validity) ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, BS-VI ವಾಹನಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಭರ್ಜರಿ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಪಿಯುಸಿ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು, ಅದರ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ (Emission standard) ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ (Transport) ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಯುಸಿ ಅವಧಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ BS-VI ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ವಾಹನವಿದ್ದರೆ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
BS-VI ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಹಳೆಯ ಖಾಸಗಿ (Private) BS-VI ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಿಯುಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾನ್ಯತೆಯು ಈಗ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇಂತಹ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ (Renew) ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಹಳೆಯ BS-VI ಸಾರಿಗೆ (Transport) ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ BS-VI ವಾಹನಗಳು ನಿಗದಿತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು BS-IV ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮವೇನು?
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾನ್ಯತಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
|ವಾಹನದ ವರ್ಗ / ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್
|ಹೊಸ PUC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಅವಧಿ
|ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು?
|6 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಖಾಸಗಿ BS-VI ವಾಹನಗಳು
|3 ವರ್ಷಗಳು
|3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ
|6 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಾರಿಗೆ (Transport) BS-VI ವಾಹನಗಳು
|2 ವರ್ಷಗಳು
|2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ
|BS-IV ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾಹನಗಳು
|6 ತಿಂಗಳು
|ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ
|10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳು
|6 ತಿಂಗಳು
|ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ
|BS-I, BS-II ಮತ್ತು BS-III ವರ್ಗದ ವಾಹನಗಳು
|ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳು
|ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಬಾರಿ
10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಿಯುಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. BS-IV ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, BS-I, BS-II ಮತ್ತು BS-III ವರ್ಗದ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿದೆ; ಅಂದರೆ ಈ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪಿಯುಸಿ ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದೇ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ (Manufacturing year) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.