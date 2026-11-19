ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್, ತಮ್ಮ 50:50 ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾದ ಜಿಯೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹246 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಮುಂಬೈ: ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ 'ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್' ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ದಿಗ್ಗಜ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್' ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ತುಂಬಿವೆ. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ 50:50 ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಜಿಯೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್'ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ₹123 ಕೋಟಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹246 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಬುಧವಾರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಂಪನಿಯು ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ತಲಾ ₹10 ಮುಖಬೆಲೆಯ 12.3 ಕೋಟಿ (123 ಮಿಲಿಯನ್) ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹10 ದರದಂತೆ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ತಲಾ ₹123 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ₹246 ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು 'ಜಿಯೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:58ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವಿನಿಮಯ ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು 'ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟು' ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೂ, ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಪ್ರವರ್ತಕರು, ಪ್ರವರ್ತಕ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಸಮೂಹದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ವಹಿವಾಟು
ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಬುಧವಾರದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಷೇರುಗಳು ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದವು. ಬಿಎಸ್ಇ (BSE) ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಬೆಲೆ ₹5.10 ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 2.23ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ₹224ಕ್ಕೆ ದಿನದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ₹246 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.