ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ಭಾರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಶೇ. 75ರಿಂದ ಶೇ. 90ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ 1 ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಷರತ್ತನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳ ಸೇವೆ ಬಳಿಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.19): ವೇತನದಾರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಭಾರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ (PF) ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. 55 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ (Withdrawal) ಮಿತಿಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಶೇ. 75ರಿಂದ ಶೇ. 90ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ! ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪಿಎಫ್ನಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ 1 ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಷರತ್ತನ್ನು (1 year service condition) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರವೇ ನಿರುದ್ಯೋಗದ (Unemployment) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ಮೂಲಕ EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ EPFO ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?
ಉತ್ತರ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. 55 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಶೇ. 75ರಿಂದ ಶೇ. 90ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದ 1 ವರ್ಷದ ಸೇವಾವಧಿಯ ಷರತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು?
ಉತ್ತರ: ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು (Partial withdrawal) ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (Medical Treatment): ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು.
ಶಿಕ್ಷಣ (Education): ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಓದಿನ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಲು.
ಮದುವೆ (Marriage): ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ವಿವಾಹದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ.
ಮನೆ (Housing): ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಸಲು, ನಿವೇಶನ (ಜಮೀನು) ಖರೀದಿಸಲು, ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಗೃಹ ಸಾಲ (Home loan) ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಮನೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲು.
ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು (Special Circumstances): ದಿಢೀರ್ ಎದುರಾಗುವ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಳಿಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದಂತೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶೇ. 90ರ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಹಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿದಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಷರತ್ತುಗಳು ಸಹ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವೇತನದಾರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ನೇರ ಲಾಭವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿಯವರಿಂದ ದುಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲ (Loan) ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರವೇ ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಿತ ನಿಧಿಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟವಿದೆಯೇ?
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ (Compound interest - ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ) ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಹಣ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಈಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ಬದಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ನೀವು EPFO ಸದಸ್ಯರ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ (Member Portal) ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮ UAN ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಯಮಗಳು ಸರಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಹಣ ಬೇಗನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ಮುಂದೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕ್ಲೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ನಿಯಮಗಳನ್ನು 3 ಸರಳ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೆಲಸದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ಳುವ (Reject) ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲಿದೆ.