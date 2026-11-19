ಪ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2070ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೂ, ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಪಾಲು ಶೇ. 76ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪಾಲು ಶೇ. 20ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.19): ಮುಂದಿನ ಹಲವು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಭಾರತವು ಹಿಂದೂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದರೂ, 2070ರ ವೇಳೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು 'ಪ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್' (Pew Research Centre) ನಡೆಸಿದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2070ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪಾಲು ಶೇ. 79ರಿಂದ ಶೇ. 76ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪಾಲು ಶೇ. 15ರಿಂದ ಶೇ. 20ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿರುವ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು, ಮುಂದಿನ ಐದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಯೂ ಸಂಸ್ಥೆಯು 201 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಏಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳ (ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ. 99.98ರಷ್ಟು) ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 2020ರಲ್ಲಿದ್ದ 1.11 ಬಿಲಿಯನ್ (111 ಕೋಟಿ) ನಿಂದ 2070ರ ವೇಳೆಗೆ 1.29 ಬಿಲಿಯನ್ (129 ಕೋಟಿ) ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ (ಸುಮಾರು 17.6 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ). ಆದರೆ, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪಾಲು ಶೇ. 79ರಿಂದ ಶೇ. 76ಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೂ 2070ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (76%) ಹಿಂದೂಗಳೇ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ (EAC-PM) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪಾಲು ಕುಸಿದಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿತ್ತು. 1950 ಮತ್ತು 2015ರ ನಡುವೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಪಾಲು ಶೇ. 7.8ರಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಬೌದ್ಧರು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 111 ಕೋಟಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ. 94.5ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿತ್ತು. 2070ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 129 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲು ಶೇ. 93.6ಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 19.9 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪಾಲು ಶೇ. 15ರಿಂದ ಶೇ. 14ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿ
ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡು 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ (5 million) 1.03 ಕೋಟಿಗೆ (10.3 million) ಏರಲಿದೆ (ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ). ಇನ್ನು ವಲಸೆಯ (Immigration) ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 2070ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಮೆರಿಕವು 74 ಲಕ್ಷ (7.4 million) ಹಿಂದೂಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ 5ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲಿದೆ.
21.3 ಕೋಟಿಯಿಂದ 33.4 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ: ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 2020ರಲ್ಲಿದ್ದ 213 ಮಿಲಿಯನ್ (21.3 ಕೋಟಿ) ನಿಂದ 2070ರ ವೇಳೆಗೆ 334 ಮಿಲಿಯನ್ (33.4 ಕೋಟಿ) ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ. 2070ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ. 9.2ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಭಾರತ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಂ.1: 2020ರಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿತ್ತು (ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ). 2070ರ ವೇಳೆಗೆ 461 ಮಿಲಿಯನ್ (46.1 ಕೋಟಿ) ಮುಸ್ಲಿಮರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲಿದೆ (ವರದಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೈಜೀರಿಯಾ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನಂತರ ಭಾರತ ಎಂದೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ).
ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆ ದರವನ್ನು (Fertility rates) ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಪ್ಯೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು (Median age) 24 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 29 ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸರಾಸರಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 3.3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಅದು 1.9ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. 2025 ಮತ್ತು 2030ರ ನಡುವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಾಸರಿ 2.3 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಾಸರಿ 1.8 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ಯೂ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
"ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ದರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಫಲವತ್ತತೆ ದರ ಈಗಾಗಲೇ 'ಬದಲಿ ಮಟ್ಟ'ಕ್ಕಿಂತ (Replacement level - ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಜನನ ದರ) ಕೆಳಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಫಲವತ್ತತೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬದಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆಯೇ ಇರಲಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸ್ಟೆಫನಿ ಕ್ರಾಮರ್ (Stephanie Kramer) ಬಿಬಿಸಿಗೆ (BBC) ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಂದಾಜುಗಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತವೆಯೇ?
ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು 2020ರ ಫಲವತ್ತತೆ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವಲಸೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಐದು ದಶಕಗಳು ಎಂಬುದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಲಸೆ, ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. 2020ರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಾದರಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಕ್ಷೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನೀಡುತ್ತದೆ.