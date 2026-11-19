ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ್ರಾ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್? ‘ಪ್ರಳಯ’ ಚಿತ್ರದ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್!
ಪ್ರಳಯ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಟನ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಳಯ
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಪ್ರಳಯ'ಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರವಾದ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಳಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಮಾತು
ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಚಾಟ್ ಶೋ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್'ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಉತ್ಸಾಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, 'ಇದೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯವಾಗಲಿದೆ, ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.
ರಣವೀರ್ ಅವರ ರಗಡ್ ಲುಕ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್, ತೀವ್ರವಾದ ನೋಟ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಬಿಡುಗಡೆ
'ಧುರಂಧರ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 'ಪ್ರಳಯ' ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಮ್ಜಾ ಮತ್ತು ಜಸ್ಕಿರತ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸ್ಮರಣೀಯ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ರಣವೀರ್ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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