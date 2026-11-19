ಟ್ರಾಯ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ BSNL ಕೇವಲ ₹172 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ರಹಿತ 'ವಾಯ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ' ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಉಚಿತ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.19): ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ (BSNL) ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (TRAI) ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಡೇಟಾ ರಹಿತ 'ವಾಯ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ' (Voice-Only) ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ ₹172 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ಗಳನ್ನು (SMS) ಒದಗಿಸುವ 3 ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇವು ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಐಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ.
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ (Reliance Jio), ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ (Bharti Airtel) ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ (Vi) ಸಾಲಿಗೆ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSNL) ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾಯ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಯ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಇದೀಗ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಕರೆಗಳು, ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್/ಇತರ ಓಟಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ (OTPs) ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 3 ಹೊಸ 'ವಾಯ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ' ಪ್ಲಾನ್ಗಳು
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಒಟ್ಟು 3 ವಾಯ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನಿಯಮಿತ ಸ್ಥಳೀಯ (Local), ಎಸ್ಟಿಡಿ (STD) ಮತ್ತು ರೋಮಿಂಗ್ (Roaming) ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಗಳು ಹಾಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಉಚಿತ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ; ಕೇವಲ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯಲ್ಲಿ (Validity) ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ:
₹190ರ 'ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಂತ್' ಪ್ಲಾನ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
₹190ರ ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳ (Calendar Month) ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೀರೋ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (Renewal). ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮೂರೂ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ (Official Website) ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಟ್ರಾಯ್ (TRAI) ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ₹99 ಮತ್ತು ₹439ರ ವಾಯ್ಸ್-ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಟಿವಿ (STV) ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿರುವುದು ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (TRAI), ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ (Standalone calling and SMS) ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಾಯ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ.