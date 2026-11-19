ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಗೌರವ ತರುವ ಕೆಲಸ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ಆದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರೀ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಗೌರವ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಅಕ್ಕ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೇಳೆ ಜೂಮ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು ಸ್ವಂತ ಮಾವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ತಮಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಹಿರಿಯ ನಟನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಮುಜುಗರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್, ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಸತ್ಯವಾನ್ ಸಾವಿತ್ರಿ' ಚಿತ್ರದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ವಿವರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ, "ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಮೊದಲು ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು" ಎಂದರು.
"ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಗೌರವ ತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಹೊರತು, ಯಾರನ್ನೂ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಹೇಳಿಕೆ
ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟನೆಯ ಲೆಜೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಹಲವರು ನಟಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕೀರ್ತಿ ಮಾತನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಕಿನ್ ನಟನೆಯ ಸತ್ಯವಾನ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ನವೆಂಬರ್ 20, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.