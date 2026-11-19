ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಂನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಷಿತಾ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿ ಶಿರೋಮಣಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಸಂಬಳದ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಒಲವಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಲೌಕಿಕ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವನ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಣ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಕಾಗದ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೆಲವರು ಬರುವುದು ಇದೆ. ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಹಣ ಕಂಡರೆ ಹೆಣವೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿ, ಇದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕು ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವವರ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ದುಡ್ಡೇ ಎಲ್ಲಾ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಶಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ನಿಸಿದರೂ, ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಜೀವನ ಇರುವುದೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದುಡಿಯುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು, ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುವ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದು ಎಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಕನಸಿನ ಮಾತೇ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ತೊರೆದು, ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಐಐಎಂ-ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರುವ ಮಹಿಳೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಅಕ್ಷಿತಾ ಜೈನ್ ಅವರು ಐಐಎಂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಶಿರೋಮಣಿ ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾದ ನಂತರ, ಅವರ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ತಾಯಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಅಕ್ಷಿತಾ ಜೈನ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಶಿರೋಮಣಿ ಅವರಿಗೆ 61 ವರ್ಷ. ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (IOC) ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಅವರ ಮಗಳು ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಈಗ ಕೇವಲ 37 ವರ್ಷ. ಇದೀಗ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಿತಾ ಜೈನ್ ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಂನಿಂದ ಎಂಬಿಎ ಪಡೆದರು, ನಂತರ ಅವರು ಫಿಯೆಟ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 12 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಂತರ, ಅವರ ಸಂಬಳವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಸನ್ಯಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಷಿತಾ ಏನು ಹೇಳಿದರು?
ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಷಿತಾ ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾನು ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಪರಸ್ಪರ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈನ ಧರ್ಮವು ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ." ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತನಗೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅಕ್ಷಿತಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತರಿಗಾಗಿ ವರ್ಗೋಡ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಜೈನ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಾಗ, ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಿತಾ ಜೈನ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೋಡ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ
ವರ್ಘೋಡ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಂತರ, ಅಕ್ಷಿತಾ ಜೈನ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2027 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ದೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಕಠಿಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.