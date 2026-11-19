ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಕೇರಳದ ನಟನೆಕೈರಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ವೇಣು ಜಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನವರಸ ಸಾಧನಾ ರಂಗಭೂಮಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನವರಸಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ..
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಇದೀಗ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಅವರು, ಅಭಿನಯದ ಆಳವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರಂಗಭೂಮಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ನಟನೆಕೈರಳಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಕೂಡಿಯಾಟ್ಟಂ ಕಲಾವಿದ ಗುರು ವೇಣು ಜಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ನವರಸ ಸಾಧನಾ’ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿನ ಅನುಭವದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ತಾತ್ವಿಕ ಬರಹವೂ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಾದ ‘ರಸ’ ಮತ್ತು ‘ಚಮತ್ಕಾರ’ದ ಕುರಿತು ಸಂಯುಕ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಶೈವ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿಂತಕ ಅಭಿನವಗುಪ್ತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅವರು, ಅಭಿನಯದ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿನಯದ ನಿಜವಾದ ರಸ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ?
ಸಂಯುಕ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ರಸ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಕಲಾವಿದನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆತ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮನಸ್ಸು ತೆರೆದು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಹೃದಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅರಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ರಸಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಶಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ‘ಚಮತ್ಕಾರ’ ಎನ್ನುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ಭಾವನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೀನವಾದಾಗ ಅನುಭವವಾಗುವ ವಿಸ್ಮಯದ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಬರಹ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಭಿನಯ ಕಲೆಯ ತಾತ್ವಿಕ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇರುವ ಅರಿವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ನವರಸಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಂಯುಕ್ತಾ
ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೇರಳದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಅಂಚಿನ ಬಿಳಿ ಸೆಟ್ ಮುಂಡು, ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಬಿಳಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಯಾದ ಬೆಳಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರಗಳಿರಲಿ, ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸಂಯುಕ್ತಾ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶ: ಉರಿಯುವ ಪಂಜುಗಳ ಬೆಳಕಿನ ನಡುವೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತೆರೆದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ತೀವ್ರ ನೋಟ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತ ಮುಖಭಾವದ ಮೂಲಕ ರೌದ್ರ ಮತ್ತು ವೇದನೆಯ ಭಾವಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸಂಕಟ: ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿರುವ ಭಂಗಿ, ಭಾವಪೂರ್ಣ ಹಸ್ತಚಲನೆ, ಎದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮೌನದ ನೋಟದ ಮೂಲಕ ನೋವು ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಂತ ಭಾವ: ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕಿನ ನಡುವೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.
ಅಭಿನಯದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ
ಇನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಾ, ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಅಭಿನಯ ಕಲೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೇಹಭಾಷೆ, ಮುಖಭಾವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರಂಗಭೂಮಿ ತರಬೇತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ನಟನೆಕೈರಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಅನುಭವ ಅವರ ಕಲಾ ಪಯಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.