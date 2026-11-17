ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಒಂಭತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.
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- India Latest News Live: SAFF Championship - ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿ!
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India Latest News Live: SAFF Championship - ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿ!
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾ। ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲಾಯಿತು.
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ಸಿಜೆಐ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ। ಜಯಮಾಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ ಮೋಹನ ಅವರ ಮುಂದೆ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಕೋರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಜೆಐ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ ಎಂದಾಗ ‘ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಯಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು.
07:58 AM (IST) Nov 17
India Latest News Live 17 November 2026 SAFF Championship - ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿ!
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