ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಿದ ಅತಿರೇಕದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿಲೀಪ್ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕರ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.17): 'ನಾವು ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ' ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ನಡೆಸಿದ ಅತಿರೇಕದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದಿಲೀಪ್ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕರ್ (Dilip Vengsarkar) ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಒಮಾನ್ನ ಅಲ್ ಅಮೇರತ್ನಲ್ಲಿ (Al Amerat) ನಡೆದ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ 1 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೀಡಿದ್ದ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 337 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ, ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ರನ್ ಬಾರಿಸಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 339 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ನಡೆಸಿದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದ ಹಿರಿಯ ದಿಗ್ಗಜರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಅತಿರೇಕ
ಪಂದ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು (Aggressive gestures) ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಸಭ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು (Profanities) ಬಳಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಓರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಕೆಟ್-ಕೀಪರ್ ಬಳಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕೂಗಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗೆಲುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಡೆದ ಈ ವರ್ತನೆಯು 70 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿಲೀಪ್ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕರ್ ಅವರ ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
'ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯುವಕರು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಾವು ಅಂಡರ್-14, ಅಂಡರ್-16 ಅಥವಾ ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಅನುಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಾವು ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (COE) ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಲೇಬೇಕು' ಎಂದು ದಿಲೀಪ್ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ವೆಂಗ್ಸರ್ಕರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರಾದರೂ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ತಳಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ನಕಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ:
'ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯು ಕಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಂಡಗಳು ಗೆದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಓಡಿಬಂದು ಸ್ಟಂಪ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕುಣಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಎಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕರ್ ನೀಡಿದ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಆಟಗಾರರ ವರ್ತನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವೆಂಗ್ಸರ್ಕರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (Code of conduct) ಇರಲೇಬೇಕು. ಐಸಿಸಿ (ICC), ಎಸಿಸಿ (ACC) ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಗಳಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಡರ್-19, ಅಂಡರ್-17 ಅಥವಾ ಅಂಡರ್-23 ಯಾವುದೇ ವಯೋಮಿತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಲಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಯಾವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆಗೆ ಸಮರ್ಥನೆಯಿಲ್ಲ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ತಂಡಗಳು ನಡೆಸಿದ ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕರ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವ ತಂಡವೂ ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ:
'ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವು (2020ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ) ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಭಾರತವೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಸರಿಯಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ; ಏಕೆಂದರೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.