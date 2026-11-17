ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2008 ರಿಂದ 2026ರವರೆಗೆ 19 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅವರು, ಒಟ್ಟಾರೆ 200.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.17): ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ 'ಥಲಾ' ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ (MS Dhoni) ಮಂಗಳವಾರ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಐಪಿಎಲ್ (IPL) ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2008ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಸೀಸನ್ನಿಂದ 2026ರವರೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 19 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಧೋನಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 19 ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಅವರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಆದಾಯವೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ 200.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2008ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ₹6 ಕೋಟಿ ಮೂಲಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ 2026ರವರೆಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ (RPSG) ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಿದ ಧೋನಿ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಯ ಗ್ರಾಫ್ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಧೋನಿ ಗಳಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭಾವನೆ
- 2008 – 2010: 2008ರಲ್ಲಿ ₹6 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಯಾದ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು 2010ರವರೆಗೆ ಅದೇ ಮೂಲಬೆಲೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
- 2011 – 2013: ಈ ಮೂರು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ₹8.28 ಕೋಟಿ ನಿಗದಿತ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.,
- 2014 – 2017: 2014ರಿಂದ 2017ರವರೆಗೆ (ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಪಿಎಸ್ಜಿ ಪರ) ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ₹12.5 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಗಳಿಸಿದರು.
- 2018 – 2021: ಧೋನಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಭಾವನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹15 ಕೋಟಿ ಪಡೆದರು.
- 2022 – 2024: ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ₹12 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ರಿಟೇನ್ ಆಗಿದ್ದರು.
- 2025 – 2026: ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ (2025 ಮತ್ತು 2026) ಶೇ. 67ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ₹4 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರು.
2008 ರಿಂದ 2026ರವರೆಗಿನ ವರ್ಷವಾರು ನೈಜ ಸಂಭಾವನೆ
2008 ರಿಂದ 2013ರವರೆಗೆ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಯಾದ ನೈಜ ಮೊತ್ತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ, 19 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ₹200.72 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆಯ ನಿಖರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
|ವರ್ಷ (Year)
|ತಂಡ (Team)
|ಸಂಭಾವನೆ (Price)
|2026
|CSK
|4 ಕೋಟಿ
|2025
|CSK
|4 ಕೋಟಿ (ಶೇ.67ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ)
|2024
|CSK
|₹12 Cr
|2023
|CSK
|₹12 Cr
|2022
|CSK
|₹12 Cr (ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ)
|2021
|CSK
|₹15 Cr
|2020
|CSK
|₹15 Cr
|2019
|CSK
|₹15 Cr
|2018
|CSK
|₹15 Cr (ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ)
|2017
|RPSG
|₹12.5 Cr
|2016
|RPSG
|₹12.5 Cr
|2015
|CSK
|₹12.5 Cr
|2014
|CSK
|₹12.5 Cr (ಶೇ.31ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ)
|2013
|CSK
|₹9.57 Cr (ಶೇ.9ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ)
|2012
|CSK
|₹8.74 Cr (ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ)
|2011
|CSK
|₹8.16 Cr (ಶೇ.19ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ)
|2010
|CSK
|₹6.88 Cr (ಶೇ.6 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ)
|2009
|CSK
|₹7.32 Cr (ಶೇ.21ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ)
|2008
|CSK
|₹6.03 Cr
|ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (Total)
|CSK & RPSG
|₹200.72 Cr
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ 3 ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು
ಸಂಭಾವನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಧೋನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಜರಾಮರವಾಗಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ (Death overs) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಧೋನಿ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಔಟ್ (Most dismissals) ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.