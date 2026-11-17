ಮಾನ್ಯ ವಾಹನ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟಿದರೆ ₹10,000 ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. NHAI ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ SMS ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.17): ಮಾನ್ಯ ವಾಹನ ವಿಮೆ (Valid vehicle insurance) ಇಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ₹10,000 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು (Pilot project) ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟುವಾಗ ಮಾನ್ಯ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು (SMS alerts) ರವಾನೆಯಾಗಲಿವೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಅರ್ಬನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ರೋಡ್-II (UER-II) ನಲ್ಲಿರುವ ಮುಂಡ್ಕಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ (Mundka toll plaza) ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 'ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾದ ಬಳಿಕ, ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು NHAI ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ವಿವರಗಳು (Registration details) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ (NIC) ನಿರ್ವಹಿಸುವ 'ವಾಹನ್' (Vahan) ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾಹನಗಳ ವಿಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನದ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಾಹನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಮಾ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾಲೀಕರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬರುವ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಹಾಗೂ ವಾಹನದ ವಿಮೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ (Expired) ದಿನಾಂಕದ ವಿವರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದಂಡದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವಂತೆ (Renew) ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಎಷ್ಟು ದಂಡ ಬೀಳಲಿದೆ?
ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ (Motor Vehicles Act), ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನವೂ ಮಾನ್ಯವಾದ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆಯನ್ನು (Third-party insurance) ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಗಾಯ, ಸಾವು ಅಥವಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ವಿಮೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ವಾಹನದ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ₹5,000, ಇಲ್ಲವೇ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ನಂತರದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ವಾಹನದ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಐದು ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ₹10,000. ಇಲ್ಲವೇ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.