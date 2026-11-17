ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಕುರಿತು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಳಗಿನ ವಾಸ್ತವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಕಲಾವಿದರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ? ನೋಡಿ..
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾತು; ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಟಿ!
ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ ಎಂದರೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕನಸುಗಳು, ಅದ್ದೂರಿ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ. ಆದರೆ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಕಲಾವಿದರು ಎದುರಿಸುವ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ವಿಚಾರ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (Ramya Krishnan) ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವುದು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ-ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಉತ್ತರ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, 'ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ (casting couch) ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರು ಎದುರಿಸುವ ಕೆಲವು ಅಹಿತಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದಿನದ್ದಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೂ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ, ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಲವಂತದ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಸಾರವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅದು ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಸಿನಿಮಾ ದಿನಗಳ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಥೆ. ಇಂದಿನಂತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಂದು ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕ್ಯಾರವಾನ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ವಾಶ್ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಾಗಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಟಿಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗಿನ ನಟಿಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ. ತಾವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟೂ ಇಂದಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇಂದಿಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ರಾಕಾ', 'ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ', 'ಪಾಕೆಟ್ ನವಲ್' ಮತ್ತು 'ತೇರಾ ಯಾರ್ ಹೂ ಮೇ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಕುರಿತು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಳಗಿನ ವಾಸ್ತವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಕಲಾವಿದರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿವೆ.
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