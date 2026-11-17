ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುರಂ ಗ್ರಾಮದ ಮತದಾರನೊಬ್ಬರು ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ₹1000 ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಅಮರಾವತಿ (ನ.17): 'ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನೀಡಿರುವ ₹1,000 ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ನಾನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮತವನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಲಮನೇರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಂಡಲದ ಮುರಂ (Muram) ಗ್ರಾಮದ ಮತದಾರರೊಬ್ಬರು ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ₹1,000 ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಬರೆದು ಹಾಕಿರುವ ಈ ಕೈಬರಹದ ಪತ್ರ ಇದೀಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ವಿನೂತನ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮತದಾರರೊಬ್ಬರು ಮತಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಹಂಚುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎರಡು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಎಂಪಿಸಿಟಿ (MPTC - Mandal Parishad Territorial Constituencies) ಮತ್ತು ಜೆಡ್ಪಿಟಿಸಿ (ZPTC - Zilla Parishad Territorial Constituencies) ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನದ ವೇಳೆ, ಈ ಮತದಾರ ಮತಪತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ₹500 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಬರಹದ ಪತ್ರವನ್ನು ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪಲಮನೇರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ (Palamaner Government Degree College) ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮತಪತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡು ₹500 ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಬರಹದ ಸಂದೇಶವಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾದರು. ತಮ್ಮ ಮತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಹಣ ನೀಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ತಾನು ಹಣದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತದಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರೋಪಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಮತದಾರನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನಡೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಮತದಾರನ ಈ ನಡೆಗೆ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ (Sumit Kumar) ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಘಟನೆಯು ಮತದಾರನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ನೈತಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಲಮನೇರಿನಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿತ್ತು ಹಣದ ವಿವಾದ!
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಇದೇ ಪಲಮನೇರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ಚುನಾವಣಾ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆ. ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ (K Reddy Prasad), ತಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದ ₹1,000 ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಣ ಹಂಚಲು ತಾನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮುರಂ ಗ್ರಾಮದ ಮತದಾರನ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಡೆಯು ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.