ಹ್ಯುಂಡೈ ತನ್ನ ನೂತನ 7-ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ 'ನೀರಾ' ಕಾರಿನ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. 490 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಈ ಕಾರು ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.17): ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ದೈತ್ಯ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯುಂಡೈ (Hyundai) ತನ್ನ ನೂತನ 7-ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ (MPV) 'ನೀರಾ' (Hyundai Neira) ಕಾರಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾದರಿಯ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು (Production model) ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಈ ಕಾರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 490 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಈ ಕಾರನ್ನು ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೂತನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ 'ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿ' (Kia Carens Clavis EV) ಕಾರಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿಯಂತೆಯೇ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಸದ್ಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಿನ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್, ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದರ ಒಳಾಂಗಣವು ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿಯಂತೆಯೇ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳು ಸಹ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ 'ನೀರಾ' (Neira) ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಆಗಿರಲಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಂಪನಿಯು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS (Level-2 ADAS) ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುವುದನ್ನು ಹ್ಯುಂಡೈ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ನೀರಾ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ?
ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯು 2027ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯುಂಡೈ ನೀರಾ' ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಂಪಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಬಯಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎರ್ಟಿಗಾ (Maruti Suzuki Ertiga), ಟೊಯೊಟಾ ರೂಮಿಯನ್ (Toyota Rumion) ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ (Kia Carens) ನಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 2027ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ನೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ YMC ಕೋಡ್ನೇಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಎಂಪಿವಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.