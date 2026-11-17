ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.17): ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ (LPG) ಏಜೆನ್ಸಿ ನಡೆಸುವವರು ತಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ₹1.50, ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ₹2.50 ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ₹122 ಕಮಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಡೀಲರ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಶೇ. 30 ರಿಂದ ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ವಿತರಕರು (LPG Dealers) ಸಹ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಸಿಗುವ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹122 ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ?
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಧನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
|ಇಂಧನ / ವಿಭಾಗ
|ಪ್ರಸ್ತುತ / ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಮಿಷನ್ ವಿವರ
|ಪೆಟ್ರೋಲ್ (Petrol)
|ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ₹1.50 ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಡೀಲರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
|ಡೀಸೆಲ್ (Diesel)
|ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ₹2.50 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
|ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ (LPG Cylinder)
|ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹75 ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ₹197ಕ್ಕೆ (₹122 ಹೆಚ್ಚಳ) ಏರಿಸುವಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿ ನಡೆಸುವ ವೆಚ್ಚ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ
ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ವೆಚ್ಚ (Operating cost) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆ (Maintenance) ಮತ್ತು ಇತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ವಿಪರೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಲಾಭಾಂಶದ (Low margin) ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಂಪ್ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು ನಿಭಾಯಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, 18ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಬಾಕಿ!
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಡೀಲರ್ಗಳ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಗಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಡೀಲರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಮೂರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ (IOCL), ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (BPCL) ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (HPCL) ಬಳಿ ಕಮಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 18ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಮುಂದೇನು: ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆಯೇ?
ಈಗ ಈ ಇಡೀ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಡೀಲರ್ಗಳ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಮುಂದೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ:ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಭಾಂಶದಿಂದಲೇ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಮಿಷನ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಮಿಷನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗೆ (Retail price) ಸೇರಿಸುವುದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡನೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದ್ದು, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.