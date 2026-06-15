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- India Latest News Live ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ: ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಕೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಖಾಕಿ - ಲೇಡಿ SI, ಮುಖ್ಯಪೇದೆಗಳ ಬಂಧನ
India Latest News Live ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ: ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಕೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಖಾಕಿ - ಲೇಡಿ SI, ಮುಖ್ಯಪೇದೆಗಳ ಬಂಧನ
ನಾಗ್ಪುರ: ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕಡತಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಹಿಂದೆ ನಾನು ಎಥೆನಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜನ ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಥೆನಾಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ, ನಾನು ಶೇ.100 ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುವ ಕಡತಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ’ ಎಂದರು. ಮುಂದಿನ 1.5 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಥೆನಾಲ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ನಿಯಮವು 1989ರ ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟರ್ ವಾಹನಗಳ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು, ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಇ85 (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜತೆ ಶೇ.85 ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ), ಇ100 (ಶೇ.1000ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್) ಹಾಗೂ ಬಿ100 ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನ ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.