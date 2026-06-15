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- ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗೆ 'ಆಂಟಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್! ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಆ ವಿವಾದ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗೆ 'ಆಂಟಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್! ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಆ ವಿವಾದ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು 'ಆಂಟಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೋನಂ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋನಂ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೋನಂ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಏನದು ಈ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ?
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆ, ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಪಂಜವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ, ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ನಟಿ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ 'ಆಂಟಿ' ಎಂದು ಕರೆದು ಇಡೀ ಬಿಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು! ಆ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸೋನಂ ನೀಡಿದ್ದ ಆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಏನು ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏನಿದು 'ಆಂಟಿ' ವಿವಾದ?
2007ರಲ್ಲಿ 'ಸಾವರಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್, ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ನೇರ ಮಾತು ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾದವರು. 2009ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಲೋರಿಯಲ್' (L'Oreal) ಗೆ ಸೋನಂ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮುಖವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು "ಬೇರೆ ತಲೆಮಾರಿನ ಆಂಟಿ" (Aunty from another generation) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದು ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿತ್ತು. ಆಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ 36 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೋನಂಗೆ ಕೇವಲ 25 ವರ್ಷ.
ಸೋನಂ ನೀಡಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಸಮರ್ಥನೆ!
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು 'ಆಂಟಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೋನಂ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋನಂ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೋನಂ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸೋನಂ, "ನಾನು ಅವರನ್ನು ಆಂಟಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ (ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್) ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಆಂಟಿ ಎನ್ನದೆ ಇನ್ನೇನು ಎಂದು ಕರೆಯಲಿ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಿದ್ದರು. ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ 'ತಾಲ್' ಮತ್ತು 'ಹಮಾರ್ ದಿಲ್ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೈ' ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ:
ಸೋನಂ ಅವರ ಈ ಬಾಲಿಶ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೌನದ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದರು.
ಇದಾದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2016ರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದ 'ಪರ್ಪಲ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್' ಹಾಕಿದಾಗ, ಸೋನಂ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದರು. "ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ" ಎಂದು ಹೊಗಳುವ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ಕಹಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ 'ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್':
ಸೋನಂ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನಡುವೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಬಿತ್ತು. ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಸೋನಂ ತಾಯಿ ಸುನೀತಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿತು.
ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು 'ಆಂಟಿ' ಎಂಬ ಪದ ಇಂದಿಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
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