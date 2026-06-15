Ranveer Singh Ferrari: 'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರದ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಇದೀಗ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಡಾನ್ 3' ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ರಣವೀರ್ ಹೆಸರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾರಿನಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಣವೀರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾರೊಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಂಭಾವನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಫೆರಾರಿ ಖರೀದಿಸಿದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್
ಸದ್ಯ 'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರದ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಹೊಸ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಪರ್ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು 'ಫೆರಾರಿ 296 GTB' ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 6.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಈ ಹೊಳೆಯುವ ಫೆರಾರಿ ಕಾರು ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಣವೀರ್ ಅವರ ಹೊಸ ಫೆರಾರಿ ಕಾರಿನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ರಣವೀರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಹಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಅವರ ಬಳಿ GMC ಹಮ್ಮರ್ ಇವಿ 3X (4.57 ಕೋಟಿ), ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ LWB (4.74 ಕೋಟಿ), ಲಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಉರುಸ್ ಪರ್ಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ (3 ಕೋಟಿ), ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಮೇಬ್ಯಾಕ್ GLS 600 (4.10 ಕೋಟಿ), ಆಸ್ಟನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ರಾಪಿಡ್ S (3.29 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಜಾಗ್ವಾರ್ XJ L (1.11 ಕೋಟಿ) ಕಾರುಗಳಿವೆ.
ಏನಿದು 'ಡಾನ್ 3' ವಿವಾದ?
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ (FWICE) ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಣವೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡಿದ್ದ ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್, ರಣವೀರ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 'ಡಾನ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. 2023ರಲ್ಲಿ 'ಡಾನ್ 3' ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಿಯಾರಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮೊದಲ ಭಾಗ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ರಣವೀರ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳೆಂದರೆ 'ಪ್ರಳಯ್', 'ದಿ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಲುಹಾ' ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ.