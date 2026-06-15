Cristiano Ronaldo: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕೊನೆಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರಾ? ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಜಾರ್ಜಿನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಜೊತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಕುರಿತ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್... ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಜಾರ್ಜಿನಾ ಬೆರಳಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ಸೇರಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬ
2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಜಾರ್ಜಿನಾ ತಮ್ಮ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅಂಡಾಕಾರದ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರವು ಸುಮಾರು 37 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೂಕವಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ 2017ರಿಂದ ಜೊತೆಗಿದ್ದು, ಸುಂದರವಾದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೊನಾಲ್ಡೊ 2010ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ಜೂನಿಯರ್ ಜನನದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂದೆಯಾದರು.
2017ರಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಇವಾ ಮತ್ತು ಮೇಟಿಯೊ ಎಂಬ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ, ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಮೊದಲ ಮಗಳು ಅಲಾನ್ ಜನಿಸಿದಳು. 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ತಾವು ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ನವಜಾತ ಗಂಡು ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂಬ ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದು, ಅವಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2022 ರಂದು ಜನಿಸಿದಳು.
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ಜೂನಿಯರ್ ಜನಿಸಿದಾಗ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. 2015ರಲ್ಲಿ 'ದಿ ಜೊನಾಥನ್ ರಾಸ್ ಶೋ'ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, "ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಆ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅರ್ಹ. ಆದರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದರು.
ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ
ಈ ಜೋಡಿ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಐದು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್-ನಸ್ಸರ್ ಎಫ್ಸಿ ಜೊತೆ ದಾಖಲೆಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ.