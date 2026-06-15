ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ 'ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ' ಯೋಜನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಚಿವೆ ಬಿಂದು ಕೃಷ್ಣಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಸಿ ಪಾಯಸ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಪಾಯಸವು ಸಚಿವೆಯ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವಘಡ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಚಿತ ಪಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಹಂಚುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತುಂಬಿದ್ದ ಬಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಭಾರೀ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಅದು ಅವರ ತಲೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿತು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಯಸವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಚಿವರು ಪಾಯಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ?
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಈ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಪಾಯಸ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಭಾರಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದವರು, ಕೇರಳದ ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ ಬಿಂದು ಕೃಷ್ಣಾ. ಇವರೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಉಚಿತ ಪಾಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. "ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ" ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಚಿವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ) ಬಸ್ನೊಳಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಬಂದು ಪಾಯಸ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು!
ಸಚಿವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ನೆರೆದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಬಸ್ ತುಂಬಿತ್ತು. ಬಸ್ನೊಳಗಿನ ಜನಸಂದಣಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಘಟನೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಅಡಚಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಚಿವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಐದು "ಇಂದಿರಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ"ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮಾನದಂಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಯೋಜನೆ
ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ನೋಂದಣಿ, ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಂತ್ರ (ಇಟಿಎಂ) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಮೌಲ್ಯದ 'ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ' ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮವು ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲಾ 3,125 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.