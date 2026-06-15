Lagaan ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಘಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಮೀನ್ ಹಾಜಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕರಿಯರ್, ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
2001ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಲಗಾನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವೂ ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ 'ಬಾಘಾ' ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಮೀನ್ ಹಾಜಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, 'ಲಗಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?
ಒಂದು ಕಾಲದ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಲಗಾನ್'ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಪಾತ್ರವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರವಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಟನೆಯೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ 'ಬಾಘಾ'. 'ಲಗಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ನಟ ಅಮೀನ್ ಹಾಜಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚಿತ್ರದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಮೀನ್, ಆಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ, ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾರಕವಾಯಿತು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
'ಲಗಾನ್' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿಲ್ಲ
2001ರಲ್ಲಿ ಆಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ 'ಲಗಾನ್' ಸಿನಿಮಾ, 2026ಕ್ಕೆ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ನಟ ಅಮೀನ್ ಹಾಜಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೀನ್, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಲು ಬಾರಿಸುವ ದಿವ್ಯಾಂಗ 'ಬಾಘಾ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಆಸ್ಕರ್ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡರೂ, ಅಮೀನ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಿಟಿಐಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಮೀನ್, 'ಲಗಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡಿತು. ನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು, ನಂತರ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಆಫರ್ಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತರು
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೀನ್ ಹಾಜಿ, 'ಲಗಾನ್' ನಂತರ ತಮಗೆ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಫರ್ ಬಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು.
'ಲಗಾನ್' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಪ್ರೀತಿ
'ಲಗಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮೀನ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಮಾಜ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ (Social Anthropologist) ಆಗಿದ್ದ ಶಾರ್ಲೆಟ್ ವಿಟ್ಬಿ-ಕೋಲ್ಸ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರಿ, ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾದರು. ಇಂದು ಅಮೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.