ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೆನೇಡ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪೆನ್ನುಗಳು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರವು ಅಮೆರಿಕದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆನ್ನಿನದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಪೆನ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೆನ್​ ಬಾಂಬ್​ (Pen Bomb) ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಪೆನ್​ಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೃತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಬಾಂಬ್​ ಇರೋ ಪೆನ್​. ಗ್ರೆನೇಡ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಪೆನ್ನುಗಳು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಗುಜರಾತ್​ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚಂದದ ಪೆನ್​ ಎಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್​ ಆಗತ್ತೆ ಹುಷಾರ್​ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್​ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಗಾಬರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ವೈರಲ್ ಆದ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು?

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್, ಗ್ರೆನೇಡ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ (ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಂಬ್‌ಗಳು) ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಪೆನ್ನುಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆನ್ನುಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಂಬ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

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"ನೀವು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಅಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೆನ್ನುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ." ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ತೋರಿಸಲು, ಕೆಲವು ಗಾಯಗೊಂಡ ಜನರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳು ಸಹ ಇದೇ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ, ಇದನ್ನು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಇದರ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?

ವೈರಲ್ ಫೋಟೋದ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಕೆಲವು ಸತ್ಯಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ರಿವರ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿವೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೋಟಕಗಳದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ "ETSY" ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆನ್ನಿನದ್ದಾಗಿದೆ.

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು "ಮಿಲಿಟರಿ ನಾವೆಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಕೆಲ್ ಡಾಬ್ಸ್ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕನ್​ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಂಪೆನಿ "ಪೆನಾಟ್ರಾಡಿಷನ್ಸ್" ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪೆನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ರಾಳದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿತ್ತಾಳೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾರ್ಕರ್ ಶೈಲಿಯ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಶಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವದಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೊಲೀಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಗಾಯಗೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ

ಇದಲ್ಲದೆ, ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಗಾಯಗೊಂಡ ಜನರ ಚಿತ್ರಗಳು ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ (ಪಿಒಕೆ) ಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನ್ಯ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಗ್ರೆನೇಡ್ ಶೈಲಿಯ ಪೆನ್' ಸ್ಫೋಟದ ಹಕ್ಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ವದಂತಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ತನಿಖೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಚಿತ್ರವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆನ್ನಿನದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.