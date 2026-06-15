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- Sanchita Ugale: ಯಾರು ಈ ಸಂಚಿತಾ? 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿಧನರಾದ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ 5 ಸಂಗತಿಗಳು!
Sanchita Ugale: ಯಾರು ಈ ಸಂಚಿತಾ? 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿಧನರಾದ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ 5 ಸಂಗತಿಗಳು!
Who Is Sanchita Ugale? ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು? ಅವರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಿಳಿಯಬಯಸುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳೇನು? ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ.
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳೇನು?
ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಅವರ ನಿಧನ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನೇ ತೊರೆದಿರುವುದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಈ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಂಚಿತಾ ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋಗಳು.
ಯಾರು ಈ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ?
ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ, ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಟಿವಿ ಶೋಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
ಸಂಚಿತಾ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ಕುಂಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯ' ಮತ್ತು 'ವಾಗ್ಲೆ ಕಿ ದುನಿಯಾ' ದಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಶೋಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು ಛಾಪು
ಟಿವಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಚಿತಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. 'ದಿಲ್ವಾಲಿ ದುಲ್ಹಾ ಲೇ ಜಾಯೇಗಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸುಕೂನ್' ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ 'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಕುಟುಂಬ
ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಚಿತಾ ಮುಂಬೈ ಸಮೀಪದ ನಾಲಾಸೋಪಾರಾದ ಆಚೋಲೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ 5 ಸಂಗತಿಗಳು
-ಸಂಚಿತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
-ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.
-ಅವರ ನೈಜ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
-ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
-ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ರಮಜೀವಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಾವಿನ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢ
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಚೋಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಚಿತಾ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉಳಿಯಲಿವೆ.
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