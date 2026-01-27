08:45 AM (IST) Nov 11

India Latest News Live 11 November 2026 ಅತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೇವರಿಟ್ ತಿಂಡಿ ರಿವೀಲ್

'ಬಾಹುಬಲಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹನಟರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಊಟ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಅವರ ರಾಜಮನೆತನದ ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
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