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- India Latest News Live: ಅತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೇವರಿಟ್ ತಿಂಡಿ ರಿವೀಲ್
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India Latest News Live: ಅತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೇವರಿಟ್ ತಿಂಡಿ ರಿವೀಲ್
ಸಾರಾಂಶ
ಲಕ್ನೋ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ನವೀಕರಣ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ 27 ಲಕ್ಷ ಹಿಂದೂ ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ತಿಂಗಳ 17ರ ನಂತರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ವಿಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರವೇ ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯುಪಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನವದೀಪ್ ರಿನ್ವಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಎಸ್ಐಆರ್ ನಂತರ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 1 ಕೋಟಿ 27 ಲಕ್ಷ ಹಿಂದೂಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಪಿತೂರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
08:45 AM (IST) Nov 11
India Latest News Live 11 November 2026 ಅತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೇವರಿಟ್ ತಿಂಡಿ ರಿವೀಲ್
'ಬಾಹುಬಲಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹನಟರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಊಟ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಅವರ ರಾಜಮನೆತನದ ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.Read Full Story