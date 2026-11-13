ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಕಿಯಾ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ₹10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ಚೀನಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು 4G ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪತನದ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಕಥೆ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ನೋಕಿಯಾ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೂ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದು ಹಿಂದಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಏಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಸಿತದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೇನು?
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ!
ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು 2000ರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿ, ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಫೋನ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹುಬೇಗ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. 2014ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.19ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
₹10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು, ₹21 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ!
ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಶಸ್ಸು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಂದರೆ, 2014-15ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು ₹10,451 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿತ್ತು. 2015ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹21,000 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 3.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್! ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯವದು.
ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರವೇಶವೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ!
ಆದರೆ 2015ರ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗತೊಡಗಿತು. ಶಿಯೋಮಿ, ವಿವೋ, ಒಪ್ಪೋ ಮತ್ತು ಲೆನೊವೊದಂತಹ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವೇಗದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆದವು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರ್ಅಂಡ್ಡಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದವು.
ಜಿಯೋ ಅಲೆಯೂ ಬದಲಿಸಿತು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ!
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ ಅಗ್ಗದ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 4G ಸೇವೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿದವು. ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. 4G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳತ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಅದರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
2018-19ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ₹2,443 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪಾಲು 2014ರ ಸುಮಾರು ಶೇ.19ರಿಂದ 2019ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.0.5ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು.
ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತೇ?
ಇಲ್ಲ. ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ 'IN' ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಥೆ ಉದ್ಯಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ. ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸತನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರಾಜನೂ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು!