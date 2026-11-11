ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಥಿಯರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದ ನಂಟು, ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಮರುಜನ್ಮ, ರಾವಣನ..
ಟಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಅದು ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರಣಾಸಿ'. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಿರುವುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಥಿಯರಿ!
ರಾಮಾಯಣದ ನಂಟು, ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಥೆ?
'ವಾರಣಾಸಿ'ಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನದ ಕಥೆಯ ಜತೆಗೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಸಂಗಗಳೂ ಇರಲಿವೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಹೊಸ ಥಿಯರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಥಿಯರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾವಣನ ಸಹೋದರ ಕುಂಭಕರ್ಣನೇ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆದು 'ಕುಂಬ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸಹೋದರ ರಾವಣನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂಬತ್ತು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಆತನ ಗುರಿ!
ಒಂಬತ್ತು ವಜ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತಾ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಾಹಸ?
ರಾಮ-ರಾವಣರ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಬತ್ತು ವಜ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಚದುರಿ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ವೈರಲ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶ. ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕುಂಬ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ರುದ್ರನಿಗೆ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರುದ್ರ ಪಾತ್ರ ಒಂಬತ್ತು ವಜ್ರಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಹಸದ ನಡುವೆ ರುದ್ರ ಕಾಲಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಥೆಗೆ ಅಸಲಿ ತಿರುವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಂಬನ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ರುದ್ರನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಜ್ರಗಳು ಕುಂಬನ ಕೈ ಸೇರಿದರೆ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವ ರುದ್ರ, ಆತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ರಾಮ-ರಾವಣ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಇತಿಹಾಸ?
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರುದ್ರ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ರಾಮ-ರಾವಣರ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಒಂಬತ್ತು ವಜ್ರಗಳು ಚದುರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ವರ್ತಮಾನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಬನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ವರ್ತಮಾನದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಥಿಯರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ಇನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕಥೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳ ನಂಟು, ಒಂಬತ್ತು ವಜ್ರಗಳ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಲಪ್ರಯಾಣದ ರೋಚಕತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದರೆ 'ವಾರಣಾಸಿ'ಯ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರವಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಥೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಥಿಯರಿಯೇ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಚ್ಚರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೈರಲ್ ಕಥೆ ನಿಜವಾದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ಸಿಗುವುದಂತೂ ಖಚಿತ!