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- ರಜನಿಕಾಂತ್ 'ಜೈಲರ್ 2' ದಾಖಲೆಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಹೊಡೆತ: 7 ದಿನದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ!
ರಜನಿಕಾಂತ್ 'ಜೈಲರ್ 2' ದಾಖಲೆಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಹೊಡೆತ: 7 ದಿನದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ!
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್ 2' ದಾಖಲೆಯನ್ನ ರಾಮಾಯಣ ಮುರಿದಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಕಮಾಲ್
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಜೈಲರ್ 2 ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಾಮಾಯಣ
ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 823.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಇದೀಗ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್ 2' ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮುರಿದಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜೈಲರ್ 2' ಇದುವರೆಗೆ 829 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. 'ರಾಮಾಯಣ' ಇದುವರೆಗೆ 823 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, 7ನೇ ದಿನದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ 839 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 'ಜೈಲರ್ 2' ಅನ್ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಟೆ
ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 94.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ 76 ಕೋಟಿ ರೂ., ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ 7.75 ಕೋಟಿ ರೂ., ತೆಲುಗು 4 ಕೋಟಿ ರೂ., ತಮಿಳು 3.60 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮಲಯಾಳಂ 2.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ 526.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 297 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 823.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಮಾಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಗ್ಗದ ಕ್ರೇಜ್
ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ಮುಗಿದರೂ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಂದ ಆದಿಪುರುಷ್ ರೀತಿಯ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶೋ ಸ್ಟೀಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ತಂದಿದೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ವೈಫಲ್ಯದ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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