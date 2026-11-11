ನಟಿ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠ ಕಲಿತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 10 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಇದೀಗ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಈ ನಟಿ, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತ ವೈಫಲ್ಯಗಳೇ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿವೆ ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಲು ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠವೇ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದ ಸಮಂತಾ!
ನಟಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೋಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು, ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸು ಸಂತೋಷ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೊದಲ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಅನುಭವವೇ ನಂತರದ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
10 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ; 8 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೇತೃತ್ವ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ!
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಜರ್ನಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 10 ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ನಟಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ತಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದು ತಮಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಮಂತಾ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ!
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದಲೇ ಪಾಠ ಕಲಿತು, ಇದೀಗ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಪಯಣ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು... ಹೀಗೆ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ವೈಫಲ್ಯಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.