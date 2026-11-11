ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವೇಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಟಿ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಜೊತೆ ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ 27 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಮ್ರೀನ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಏಳು ತಿಂಗಳು ಹಿರಿಯರು. ಇವರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ! ನಟಿ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ; ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ವೇಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಇವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಷದೀಪ್!
ನಟಿ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಸಮ್ರೀನ್ಗೆ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಉಡುಗೊರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಎಂದು ಭಾವುಕ ಸಂದೇಶ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋಣ' ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 11, 2026ರ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಷದೀಪ್ ಮತ್ತು ಸಮ್ರೀನ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?
ಈ ಜೋಡಿಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 1999ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ 1999ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಈಗ 27 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಮ್ರೀನ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಏಳು ತಿಂಗಳು ಹಿರಿಯರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವೇನೂ ಇಲ್ಲ.
ಯಾರು ಈ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್?
ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೂಲದ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್. ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2018 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ '83', 'ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್' ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಸರ್ದಾರ್ ಜಿ 2' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕರಾದ ಬಾದ್ಶಾ, ಗುರು ರಾಂಧವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರ ಸಂಗೀತ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದವರೆಗೆ!
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳೆ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಮ್ರೀನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು 'My Person' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.