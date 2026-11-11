ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐವರಿ ಬಣ್ಣದ..
ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳ ಪೈಕಿ, ಮದುವೆಯ ಹಜಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರು ವರನಾಗಿ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರ ಫೋಟೋವೊಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.
ಆಕರ್ಷಕ ಕಳೆ
ಮದುವೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರು ಐವರಿ ಬಣ್ಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸವಿರುವ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇತ್ತ ಅತಿಥಿಗಳು ತಿಳಿ ನೀಲಿಮಿಶ್ರಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದರೂ ಆಕರ್ಷಕ ಕಳೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸ್ವಾಗತ
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಸಂತೋಷ, ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ ಮದುವೆಯ ಖುಷಿಯನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಶೇಷ ದಿನದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ಇದೀಗ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದ ನೆನಪಿನ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.