ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೇವಲ 7 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವೇಗದ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು ಕನಿಷ್ಠ 9-10 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಏಳು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸ 'ವಂದೇ ಭಾರತ್' ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಚಿವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (Bengaluru Mangaluru Vande Bharat Express) ರೈಲು ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?
ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಗೋವಾದವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಸೇವೆಯು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ, ಅತಿವೇಗದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಿದೆ ವಿವರ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರದ ವೇಳೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು. ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. 16 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರೈಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:50 ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹೊರಟು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:55 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಿತು. ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾದವು; ಇದು ನಿಗದಿತ ಆಗಮನದ ಸಮಯವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:50 ಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:25 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ರೈಲು, ರಾತ್ರಿ 9:14 ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಅಂದರೆ, ವಾಪಸಾತಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಆರು ಗಂಟೆ 49 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ವಾಪಸಾತಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಏಳು ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರವು (ಟ್ರಯಲ್) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರದ ವೇಳೆ ಸಕಲೇಶಪುರ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು; ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈಲು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು.ಈ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಚಾರದ ವೇಳೆ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ (ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.