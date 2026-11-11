ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2026-27ರ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಾಗಿ ₹62,370 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರೈತರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ 62 ಸಾವಿರದ 370 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2026-27ರ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2027 ರವರೆಗೆ) ಫಾಸ್ಫಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಕ್ (P&K) ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ 'ಪೋಷಕಾಂಶ ಆಧರಿತ ಸಬ್ಸಿಡಿ' (NBS) ದರಗಳನ್ನು ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಂದಾಜು ₹62,370.02 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2025-26ರ ರಬಿ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ₹37,952.29 ಕೋಟಿಗಿಂತ ₹24,417.73 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ರಷ್ಯಾ, ಯೂಕ್ರೇನ್, ಇರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯುದ್ಧಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಬೀಳಬಾರದು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಅನುಮೋದಿತ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರಗಳು ಡೈ-ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (DAP) ಮತ್ತು ವಿವಿಧ NPKS ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ P&K ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಂಗಾಮಿನಾದ್ಯಂತ ರೈತರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. NBS ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅನುಮೋದಿತ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚಿತ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಆಮದುದಾರರು ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಈ ಬೆಂಬಲದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ
ಯೂರಿಯಾ, DAP, ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ (MOP) ಮತ್ತು ಗಂಧಕದಂತಹ (ಸಲ್ಫರ್) ಪ್ರಮುಖ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಒಳಸುರಿಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸರ್ಕಾರವು ರಸಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಆಮದುದಾರರ ಮೂಲಕ DAP ಸೇರಿದಂತೆ 28 ಶ್ರೇಣಿಗಳ P&K ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿಯು 'ಪೋಷಕಾಂಶ ಆಧರಿತ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆ'ಯ (Nutrient-Based Subsidy Scheme) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ; ಈ ಯೋಜನೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2010 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
NBS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆಯಿಂದ ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ, ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಫಾಸ್ಫೇಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಕ್ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲದ ಬೆಳೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.