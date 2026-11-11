ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 'ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2' ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಡುವೆ..
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡರೆ ಸಾಕು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಹೆಸರೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ? ಸತತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೋಲು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನ ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದಿರುವುದು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ನಯನತಾರಾ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದವರು. ನಾಯಕಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ನಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲೇ ನಿರಾಸೆ!
ಈ ವರ್ಷದ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 'ಮನ ಶಂಕರ್ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸುಂದರ್ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ನಿರಾಸೆ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕವಿನ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಹೈ' ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಂದಲೂ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ನಯನತಾರಾ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
ಸರಣಿ ಹಿನ್ನಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಯನತಾರಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ಜೊತೆಗಿನ 'ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್', ದುರೈ ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ನಯನತಾರಾ 81' ಹಾಗೂ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ರಕ್ಕಾಯಿ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ರಕ್ಕಾಯಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು!
ಇದರ ಜತೆಗೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಧರ್ಮನ್' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಬೃಹತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾವೂ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿರುವ ಈ ನಟಿ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ. ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ತೋರಿಸುತ್ತಾರಾ?