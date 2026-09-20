ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು? ನೋಡಿ..
Foods to avoid for kidney patients-ಕಿಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಖನಿಜಗಳ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವವರೆಗೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಂಠಿತವಾದಾಗ, ನಾವು ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕವೆನಿಸುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರದೇ ಇರಬಹುದು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು?
ನಕ್ಷತ್ರ ಹಣ್ಣು: ನೋಡಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸ್ಟಾರ್ಫ್ರೂಟ್ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಣ್ಣು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಣ್ಣು ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ caramboxin ಎಂಬ ಅಂಶ ಹಾಗೂ oxalate ಇರುತ್ತವೆ. ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಗೊಂದಲ, ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ನರಮಂಡಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿರುವವರು ಸ್ಟಾರ್ಫ್ರೂಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಿಸುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳಿತು.
ಎಳನೀರು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂಕ್ತವೇ?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಎಳನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಇರುವುದರಿಂದ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕೆಲವು ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ “ಎಳನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಕುಡಿಯಬಹುದು” ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹಂತ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
ಲೋ-ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲು low-sodium salt ಬಳಸುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬದಲಿಗೆ potassium chloride ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮಟ್ಟ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹೃದಯದ ಬಡಿತಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಇಂತಹ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗೂ ಬೇಕು ಮಿತಿ
ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಲವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಸೇವನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ “ಹೆಲ್ತ್ ಫುಡ್” ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಹೆಸರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ “ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಲೀನ್”, “ಸ್ಟೋನ್ ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ”, “ಡಿಟಾಕ್ಸ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಷಾಯಗಳು, ಹರ್ಬಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ ‘ನ್ಯಾಚುರಲ್’ ಎಂಬ ಲೇಬಲ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹಾನಿಕರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾನಿಕರ ಎನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಾಯಿಲೆಯ ಹಂತ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಡಯಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ CKD ಹಂತ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ “ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಟಾಕ್ಸ್”, “ಸ್ಟೋನ್ ಕರಗಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ” ಅಥವಾ “100% ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಯಂ ಆಹಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಕಿಡ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯೇ ಮುಖ್ಯ.