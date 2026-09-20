ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿಡುವುದು ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ತಂಪಾದ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲಿಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಿ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಲು, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಹನಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ.
ತಣ್ಣನೆಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಅದ್ದಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲಿಡಿ. ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾಂತಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ.
ರೋಸ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲಿಡಿ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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