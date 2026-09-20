ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ 7 ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀಬೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ (ಪೇರಲ) ಅಡಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ಅದು ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ರಿಂದ 300 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಪ್ಫ್ರೂಟ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 70 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ಕಪ್ (ಸುಮಾರು 145 ಗ್ರಾಂ) ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 88.3 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುತ್ತದೆ.
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